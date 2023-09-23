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За день армія РФ понад 20 разів атакувала прикордоння Сумщини, загинув чоловік – влада

Сумська область, наслідки артилерійського обстрілу, ілюстративне фото

Російські військові протягом дня 23 вересня здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними відомства, відбулись артилерійські обстріли Юнаківської громад, внаслідок однієї з атак загинув місцевий мешканець.

«Крім того, окупанти били з міномета по територіях Середино-Будської, Есманської та Шалигинській громад. До того ж Великописарівська та Краснопільська громади постраждали через ворожий мінометний та артилерійський обстріли», – кажуть у Сумській ОВА.

За інформацією місцевої влади, армія РФ з дрона скинула гранату на Хотінську громаду, а також обстріляли її з міномета. Крім того, російські військові скинули вісім мін на територію Миколаївської громади.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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