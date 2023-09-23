За день армія РФ понад 20 разів атакувала прикордоння Сумщини, загинув чоловік – влада

Російські військові протягом дня 23 вересня здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними відомства, відбулись артилерійські обстріли Юнаківської громад, внаслідок однієї з атак загинув місцевий мешканець.

«Крім того, окупанти били з міномета по територіях Середино-Будської, Есманської та Шалигинській громад. До того ж Великописарівська та Краснопільська громади постраждали через ворожий мінометний та артилерійський обстріли», – кажуть у Сумській ОВА.

За інформацією місцевої влади, армія РФ з дрона скинула гранату на Хотінську громаду, а також обстріляли її з міномета. Крім того, російські військові скинули вісім мін на територію Миколаївської громади.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.