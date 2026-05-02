Прокуратура: внаслідок російських обстрілів Сумщини простраждало троє людей

Протягом дня 2 травня на Сумщині троє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів, повідомила обласна прокуратура.

«2 травня 2026 року в Шосткинському районі унаслідок мінометного обстрілу поранено двох жительок Середино-Будської громади, які перебували на вулиці. 69-річна та 39-річна жінки наразі перебувають під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що у Сумському районі російський безпілотник зранку атакував цивільну інфраструктуру.

«63-річна жінка отримала незначні поранення. Їй надали допомогу без госпіталізації», – наголосили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.