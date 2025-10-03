У лікарні помер 79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині 30 вересня – ОВА

79-річний чоловік, який зазнав поранень під час російської атаки 30 вересня у Конотопській громаді на Сумщині, помер у лікарні, повідомив 3 жовтня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Чотири дні лікарі боролися за його життя, однак сьогодні серце чоловіка зупинилося», – написав голова у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.