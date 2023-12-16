ОВА: протягом дня російські військові 26 разів обстріляли Сумщину

Російські військові в суботу, 16 грудня, атакували прикордоння Сумщини, йдеться в дописі обласної військової адміністрації.

«Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зокрема, за даними ОВА, сили РФ били з мінометів, стрілецької зброї, артилерії, гранатометів, а також скидували міни та вибухові пристрої з безпілотників на територію Сумської області.

«Під час міноменого обстрілу Юнаківської громади одна цивільна особа отримала поранення», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.