Через удар дрона на Сумщині загинув хлопчик, ще один поранений – ОВА

Унаслідок атаки російського дрона в Сумській області загинув 12-річний хлопчик, поранень зазнав його 13-річний товариш, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

«Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків… Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.