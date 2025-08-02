У Костянтинівці через артобстріл загинула людина – начальник МВА

Унаслідок російського обстрілу у Костянтинівці на Донеччині є загиблий, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку. Окрім людських втрат, унаслідок обстрілу пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль», – повідомив очільник Костянтинівки, повторивши заклик до містян «не зволікати з рішенням про евакуацію, заздалегідь подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.