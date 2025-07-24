На Сумщині через удари РФ одна жінка загинула, інша поранена – ОВА

Після 18:00 24 липня російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду в Сумській області, повідомила обласна військова адміністрація.

«Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка. Згодом, під час артилерійського обстрілу, поранення отримала 60-річна мешканка селища. Жінку транспортують до лікарні, їй надається медична допомога», – вказано в повідомленні.

В ОВА також додали, що постійна загроза повторних атак у прикордонні суттєво ускладнює роботу екстрених служб.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.