ДСНС про витік аміаку на «Сумихімпромі»: 1 людина травмована, аварію локалізували

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про локалізацію аварійної ситуації на ПАТ «Сумихімпром», де стався «незначний витік аміаку».

За повідомленням відомства у телеграмі, станом на 07:30 підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари.

Одна людина була травмована (працівник підприємства).

За даними ДСНС, витік стався після того, як російські військові обстріляли територію підприємства 21 березня о 03:55, через що був пошкоджений резервуар з аміаком.

Загрози населенню міста через викид немає, наголосили у держслужбі.

Раніше про витік аміаку повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.