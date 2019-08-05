Суд просить надати документи, які підтверджують припинення американського громадянства Супрун

Окружний адміністративний суд Києва просить надати документи, які підтверджують припинення американського громадянства в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Суд також ухвалив витребувати від секретаріату Кабінету міністрів України копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь Супрун із моменту призначення та до 5 серпня включно. Уряд має передати документи до суду до 5 вересня.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун за позовом народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». 14 лютого суд скасував своє рішення відсторонити Супрун.

Уляна Супрун працює виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я від липня 2016 року.