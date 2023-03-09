Придбаний на пожертви супутник дозволив виявити 7321 одиницю російської техніки – ГУР

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони повідомило результати роботи супутника ICEYE, купленого волонтерами минулої осені.

За повідомленням, протягом п’яти місяців використання супутника з його допомогою співробітники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування російських підрозділів «на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України».

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«Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки», – заявляє відомство.

Зокрема, йдеться:

45 літаків

27 гелікоптерів

6 ОТРК «Іскандер»

36 ЗРК «С-300»

12 ЗРК «Панцирь С1»

11 радіолокаційних станцій

10 понтонних переправ

«Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведення Генерального штабу ЗСУ», – заявили у розвідці.

У червні 2022 року фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів було достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно.

18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд Сергія Притули зібрав на купівлю безпілотників Bayraktar, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.