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29 Серпень 2019, Київ 17:49
Новини | Політика

Сущенко перебуває в «Лефортово» в Москві – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що Сущенка перевезли в Москву

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Український журналіст Роман Сущенко, засуджений в Росії за шпигунство, зараз знаходиться в слідчому ізоляторі «Лефортово» у Москві, його доставили туди з колонії в Кіровській області. Про це агентству «Интерфакс» розповів відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников.

«Можу сказати, що в даний час в слідчому ізоляторі «Лефортово» точно знаходяться Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов», – розповів Мельников.

За його даними, у «Лефортово» перебувають понад 30 українців, зокрема українські полонені моряки.

Вирок у Росії для Сущенка. Засідання тривало 10 хвилин – відео
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Вирок у Росії для Сущенка. Засідання тривало 10 хвилин – відео

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Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Зранку 29 серпня мати режисера Людмила Сенцова повідомила, що син вперше за тривалий час не зателефонував їй з колонії, хоча раніше завжди зв’язувався з нею наприкінці місяця. За даними російських ЗМІ, Олега Сенцова етапували з колонії в північному російському місті Лабитнангі до Москви.

Його адвокат Дмитро Дінзе наразі не підтверджує цю інформацію.

/**/ /**/ /**/ Акція з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших українських політв'язнів із російських тюрем. Київ, 1 липня 2018 року
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