Світовий банк привітав підписання Зеленським закону про незаконне збагачення

Світовий банк привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення, повідомляє організація у фейсбуці.

«Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників», – ідеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада підписав закон щодо «конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів». Про це свідчать заяви на сайті Офісу президента та Верховної Ради.

Цей законопроєкт, ініційований самим Зеленським, Верховна Рада ухвалила в другому читанні 31 жовтня.

«Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 «Незаконне збагачення», згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – йдеться в коментарі Офісу президента.

Також законопроєкт запроваджує процедуру цивільної конфіскації корупційних активів.

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Відповідні позови розглядатиме Вищий антикорупційний суд, куди звертатимуться прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці березня опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України тоді ж повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.