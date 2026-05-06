Свириденко: наглядова рада «Енергоатому» має запустити формування правління протягом тижня

Кабінет міністрів сьогодні розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками й дав відповідні завдання, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 6 травня.

«Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень Уряду та вже у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління. Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань», – повідомила вона.

Крім того, за словами голови уряду, Міністерству фінансів та Національному банку спільно з іншими причетними органами доручили проаналізувати ефективність роботи органів управління «Сенс Банку», а також пришвидшити його приватизацію.

Свириденко уточнила, що банк мають приватизувати вже цього року, за потреби «мають бути ухвалені і кадрові рішення».

Іншим пріоритетним об’єктом для приватизації прем’єр-міністерка назвала «Укргазбанк», триває відповідна підготовка.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив зі Свириденко «кадрові питання, які потребують вирішення». Поміж іншого, він доручив голові уряду пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім, в «Енергоатомі».

Також Зеленський висловився на підтримку приватизації «Сенс Банку» цього року.

28 січня Юлія Свириденко повідомила, що під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради «Енергоатому» поставила задачу «терміново призначити нове керівництво компанії».

Новосформована наглядова рада національної компанії «Енергоатом» провела перше засідання в лютому.