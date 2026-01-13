«Водопостачання має бути відновлене без графіків»: Свириденко обговорила з головою ОВА ситуацію в Ірпені

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з керівником Київської ОВА Миколою Калашником ситуацію із водопостачанням в Ірпені. Про це вона повідомила у телеграмі.



За її словами, максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків – «ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене».

Свириденко також повідомила про доручення віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабміну додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.

Раніше «Ірпіньводоканал» попередив місцевих жителів, що через відсутність електропостачання воду надаватимуть за тимчасовим графіком – з 06:00 до 09:00 і з 18:00 до 21:30.

Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі, додали в «Ірпіньводоканалі».

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції. Влада, зокрема, Дніпропетровщини, Одещини та Житомирщини повідомляла про пошкодження інфраструктури.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ у трьох районах Київщини – Вишгородському, Броварському та Фастівському – було пошкодження житлової та господарської забудови. Також через сьогоднішню атаку у частині Бучанського району були запроваджені екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжили діяти.