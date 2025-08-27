Свириденко обговорила з прем’єркою Данії євроінтеграцію та оборонну підтримку

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденка провела зустріч із данською колегою Метте Фредеріксен під час візиту до Данії – про це вона повідомила 27 серпня.

Свириденко назвала підтримку Копенгагена життєво важливою для зміцнення обороноздатності України.

За її словами, розмова була зосереджена на офіційному запуску переговорів про вступ до Європейського Союзу:

«Україна повністю готова негайно відкрити перші три переговорні кластери та завершити підготовку до всіх інших до кінця цього року. Відкриття цих кластерів слугуватиме не лише процедурним кроком, а й потужним сигналом кожному українцю про те, що наше європейське майбутнє є безпечним та незворотним».





Вона також розповіла Фредріксен про результати переговорів у Вашингтоні. Свириденко наголосила, що позиція України залишається незмінною: «жодних територіальних поступок, жодних компромісів щодо суверенітету та жодних обмежень нашого права захищати себе».

За її словами, голова данського уряду «підтвердила непохитну підтримку Данією» України на шляху до Європейського Союзу і її ширшої архітектури безпеки.

«Ми обговорили зразкову модель оборонної допомоги Данії, яка поєднує державне фінансування, міжнародні внески та прямі закупівлі з українського оборонного сектору. Такий підхід забезпечує прозорий та ефективний засіб зміцнення безпеки України та слугує цінним планом для майбутніх гарантій, які захистять не лише Україну, а й безпеку Європи в цілому», – додала вона.

Данський уряд наразі не коментував розмову публічно.

27 серпня Юлія Свириденко почала робочий візит до Данії.