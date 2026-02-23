В Одесі без світла залишаються близько 18 тисяч абонентів – Свириденко

В Одесі для більшості споживачів вдалося повернути енергопостачання, без світла залишаються близько 18 тисяч абонентів, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



«Одразу після ураження підстанції «Таїрово» у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів», – написала вона у телеграмі.

За її словами, також відновлено електропостачання по підстанції «Темп» у Чорноморську, критична інфраструктура працює у штатному режимі.

«Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено. В Одесі розгорнуті 290 пунктів надання допомоги ДСНС», – додала прем’єрка.

За даними місцевої влади, вночі війська РФ знову атакували Одещину ударними безпілотниками, під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної й цивільної інфраструктури. Через атаку загинули дві людини, ще троє постраждали.

Минулого тижня Одещина кілька разів зазнавала атак РФ. 19 лютого без світла були близько 90 тисяч абонентів області.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



