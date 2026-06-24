Сибіга закликав партнерів до пильності на тлі мообілізаційних навчань у Білорусі

Поточні навчання в Білорусі є спробою залякати сусідів, припустив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 24 червня.

Він закликав міжнародну спільноту «зберігати пильність» у зв’язку з «мобілізаційними навчаннями», що тривають у Гродненській області з 20 червня по 2 липня. Там військовий комісаріат Ошмянського району проводить оповіщення близько 2 тисяч військовозобов’язаних і розгортає попередні пункти збору.

«Хоча офіційно це класифікується як планова звірка даних, ці дії слугують тактикою залякування сусідніх держав. Білоруське керівництво не демонструє жодних намірів щодо деескалації. Натомість Мінськ нарощує військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО», – констатував Сибіга.

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На його думку, така стратегія відповідає інтересам Росії, використовуючи політичний шантаж всупереч публічним заявам білоруської влади про прагнення миру.

«Україна продовжує уважно стежити за діяльністю Білорусі, повторює свої застереження Мінську щодо поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка», – додав голова МЗС.

Про те, що мобілізаційні навчання в Гродненській області Білорусі тривають із 20 червня, вранці середи заявило Міноборони країни. Зокрема, військкомат Ошмянського району викликає військовозобов’язаних для уточнення особистих даних. Заходи триватимуть до 2 липня.





Раніше американське видання Wall Street Journal повідомляло, що союзна Росії Білорусь розглядається як потенційний новий фронт у протистоянні Кремля із Заходом, оскільки Москва прагне зміцнити свій військовий союз з цією країною, а Україна погрожує завдати удару по її території.

Починаючи з 19 червня, президент України Володимир Зеленський тричі публічно звинувачував Білорусь у наявності на кордоні з Україною обладнання, яке росіяни використовують для коригування атак на Україну. Глава держави закликав Олександра Лукашенка вивести обладнання протягом тижня.