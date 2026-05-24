Сили оборони відбили понад 30 російських атак на Покровському напрямку протягом дня – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 травня.

Одне боєзіткнення мало місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, п’ять разів російські війська штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

Сили оборони відбивали російські спроби просуватися на Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

На Куп’янському напрямку командування російських наступальних дій не фіксувало.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке», – йдеться в зведенні.





Дві російських атаки штаб зафіксував на Олександрівському напрямку, 18 – на Гуляйпільському, з них дві сутички тривають. Також триває один бій із трьох на Оріхівському напрямку.

За даними командування, російська армія двічі атакувала на Придніпровському напрямку, в районі Антонівського мосту.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.