У Силах оборони заперечили дані про захоплення РФ територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях

У Силах оборони півдня України заявили, що інформація щодо захоплення російськими силами територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності.

Сили оборони наголосили, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках є «доволі напруженою»: лише за минулу добу там зафіксовано майже пів сотні бойових зіткнень.

«Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян. У районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону. В районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона. В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують», – йдеться в повідомленні.

Також, як повідомили у Силах оборони півдня, в районі населеного пункту Успенівка російські військові знищили кілька позицій, тому українським силам «довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються».

«Крім того, противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани) намагався інфільтруватись в глиб нашої оборони попри українські позиції. Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минуло добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу», – йдеться в повідомленні.

Раніше аналітичний проєкт Deep State заявив, що російські сили окупували Павлівку в Запорізькій області, а також просунулися поблизу Балагану, Удачного, Ступочок, в Плавнях, Приморському й Успенівці.