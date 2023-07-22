Сили ППО знищили п’ять дронів Shahed вночі – командування

Російські війська запустили по Україні п’ять ударних дронів Shahed-136/131 вночі проти 22 липня, повідомило командування Повітряних сил вранці в суботу.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!» – йдеться в повідомленні.

Крім того, сили ППО збили дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня, додає командування.

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Повітряні сили також звітують про понад 25 групових авіаційних ударів по російських військах за добу.

Раніше Генеральний штаб заявляв про 14 ударів авіації по російських військах.

Російські війська посилили повітряні атаки на південь України останніми днями, вражаючи портову та аграрну інфраструктуру на тлі виходу Росії з Чорноморської зернової угоди.