Син засудженого в Криму активіста Балуха називає «надуманими» звинувачення проти батька

Син засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Павло заявляє, що його батько страждає за свої переконання, а звинувачення на його адресу «надумані». Про це він сказав в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Він підтримував іншу сторону, сторону України. Він ніби в меншості. Людей намагався переконати, і багатьом це не подобалося. Більшість була лояльною до всього цього (анексії Криму Росією – ред.), вони робили якісь доноси, кляузи на нього, намагалися щось прибрехати», – каже Павло.

На питання чи вважає він звинувачення на адресу батька надуманими, Павло відповів: «Абсолютно, так».

Повну версію інтерв'ю з Павлом Балухом читайте тут.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. Він відбуває ув’язнення в російському місті Торжку.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають, наголошують правозахисники.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.