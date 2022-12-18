Синєгубов: ще один фельдшер постраждав через російський обстріл

Російські війська знову обстріляли Куп’янський район, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 грудня.

«Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у селищі міського типу Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Крім того, обстріл пошкодив будівлю лікарні, в неї вибиті вікна.

«Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, знову страждають цивільні та інфраструктура», – прокоментував Синєгубов.

13 грудня голова області повідомив про поранення фельдшера в Куп’янську – під обстріл тоді потрапив автомобіль швидкої, який їхав на виклик.