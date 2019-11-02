На півночі Сирії не менш ніж 13 людей загинули внаслідок вибуху

На півночі Сирії, недалеко від кордону з Туреччиною, не менш ніж 13 цивільних людей загинули внаслідок вибуху замінованого авта. Ще принаймні 20 людей були поранені внаслідок вибуху неподалік ринку в місті Таль-Аб’яд – такі дані наводять у сусідній Туреччині.

Сирійське бюро спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях по всій Сирії, повідомляє й про 14 загиблих. За його даними, серед жертв є й бійці місцевого протурецького ополчення.

Міністерство оборони Туреччини звинуватило у вибуху інших місцевих повстанців – загони сирійських курдів «Загони народної оборони», відомі також за курдським скороченням YPG. Анкара називає їх «терористами» і стверджує, що вони є підрозділом забороненого в Туреччині збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», відомого також як PKK.

Останніми тижнями турецькі війська разом зі своїми місцевими союзниками-повстанцями ввійшли на північний схід Сирії, на території, які контролювали місцеві курди, щоб витиснути їх від свого кордону, як тільки звідти відійшли війська США. 17 жовтня Туреччина і США, які підтримують сирійських курдів, уклали домовленість, за якою курдські загони мають залишити так звану «зону безпеки» вздовж турецького кордону завдовжки 120 кілометрів і завширшки близько 30, поміж містами Таль-Аб’яд і Рас-аль-Айн. 1 листопада спільне патрулювання цієї зони почали сили Туреччини, а також Росії, яка має в Сирії свої інтереси.