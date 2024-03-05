Сирський повідомив про «важливу розмову» з головою Пентагону про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої йшлося про оперативну ситуацію на фронті.

«Ще одна важлива розмова – з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим поінформували міністра оборони США про поточну ситуацію на фронті й обговорили зміни на найважливіших напрямках. Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії», – написав Сирський у фейсбуці вранці 5 березня.

Напередодні пізно ввечері Сирський повідомляв про схожу розмову з міністром оборони Великої Британії Ґрантом Шаппсом і командувачем британських Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном.

Розмова з головою Пентагону відбулася в той час, як у США досі не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.