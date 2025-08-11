«Важко. Але противника стримуємо» – Сирський про ситуацію на фронті

Ситуація на лінії фронту є складною, констатував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський увечері 11 серпня за підсумками участі в черговому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

«Доповів про деталі оперативної ситуації на фронті. Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі», – вказав Сирський, не розкриваючи додаткових деталей.

Він також розповів про плановане «додаткове фінансування з державного бюджету» для бойових підрозділів.

«За дорученням президента кожна бригада матиме плюс 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях. Готуємо рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський раніше 11 серпня вказав, що «росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну». «Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях», – написав глава держави за підсумками свого спілкування з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За повідомленням Генерального штабу, станом на 16:00 11 серпня на фронті відбулося 65 боїв. Найнапруженішою ситуація, як і раніше, залишається на Покровському напрямку в Донецькій області, де зафіксована понад третина боїв.