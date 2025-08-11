Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На фронті відбулося 65 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Пункт керування дронами на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Пункт керування дронами на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку доби 11 серпня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Угроїди, Бояро-Лежачі, Покровка, Мар’їне, Попівка, Високе, Миропільське Сумської області. Авіаудару зазнала Каліївка Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські війська 23 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Наші захисники вже відбили 18 атак, бої тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як повідомила 9 серпня розвідка Британії, у липні 2025 року армія РФ, ймовірно, захопила близько 500–550 квадратних кілометрів території України. За даними розвідки, «найбільші тактичні успіхи» Росія продовжує здобувати на Донеччині, зокрема – на північний схід і південний захід від Покровська.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG