На фронті відбулося 65 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 11 серпня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Угроїди, Бояро-Лежачі, Покровка, Мар’їне, Попівка, Високе, Миропільське Сумської області. Авіаудару зазнала Каліївка Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські війська 23 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Наші захисники вже відбили 18 атак, бої тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як повідомила 9 серпня розвідка Британії, у липні 2025 року армія РФ, ймовірно, захопила близько 500–550 квадратних кілометрів території України. За даними розвідки, «найбільші тактичні успіхи» Росія продовжує здобувати на Донеччині, зокрема – на північний схід і південний захід від Покровська.