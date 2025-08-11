Генштаб ЗСУ: минулої доби половина всіх атак РФ була на Покровському і Новопавлівському напрямках

На фронті протягом минулої доби було 137 бойових зіткнень, половина – на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атаки було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Російські війська посилили свої дії на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони відбили 33 атаки противника, тоді як попередньої доби на цій ділянці фронту було 20.

Також інтенсивні бої тривають Лиманському напрямку – тут сили РФ атакували 19 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.



Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як повідомила 9 серпня розвідка Британії, у липні 2025 року армія РФ, ймовірно, захопила близько 500–550 квадратних кілометрів території України. За даними розвідки, «найбільші тактичні успіхи» Росія продовжує здобувати на Донеччині, зокрема – на північний схід і південний захід від Покровська.



