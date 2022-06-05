Війська РФ відновили наступ біля Святогірська, мають значні втрати – Генштаб ЗСУ

Російські війська за підтримки артилерії відновили наступ в районі населеного пункту Святогірськ, мають значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За повідомленням, на донецькому напрямку російські військові завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

У Генштабі повідомляють, що на Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював підрозділи українських військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

«На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового. Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

На Слов’янському напрямку зусилля військ РФ зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ – обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне, додають у Генштабі ЗСУ.

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