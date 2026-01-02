СЗР заявляє, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами

Служба зовнішньої розвідки України заявляє, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем.

Як повідомляє пресслужба СЗР, Росія продовжує спецоперацію зі зриву мирних переговорів за посередництва США – після повідомлень про атаки на резиденцію Путіна фіксується поширення нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації.

«З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Зовнішня розвідка вважає, що для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині РФ, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ», – додають у СЗР.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю заяву. Москва наразі на це повідомлення не реагувала.

29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про спробу України атакувати 91 безпілотником резиденцію Путіна на Валдаї. Російське міністерство оборони лише ввечері 29 грудня пояснило, на чому ґрунтувалися твердження Лаврова про 91 дрон. Спочатку відомство повідомляло лише про 41 безпілотник, збитий за добу над Новгородською областю в цілому – не конкретно над резиденцією Путіна.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила думку, що твердження Росії про удару по ключових російських урядових об’єктах є навмисним відволіканням уваги.



