Десятки шкіл зачинили через смог у Тегерані

Сильний смог призвів до закриття десятків шкіл у столиці Ірану Тегерані.

Рішення 14 грудня оголосив заступник губернатора Мохаммад Тагізаде після засідання комітету з надзвичайних ситуацій у справі про забруднення повітря.

Школи не працюватимуть 16 грудня, також призупиняють спортивні заняття на вулиці.

Міські чиновники оголосили про нові обмеження дорожнього руху, великим вантажним автомобілям заборонили в’їзд у Тегеран.

Тегеран є одним із найзабрудненіших міст світу.

У звіті Світового банку минулого року було встановлено, що до забруднення повітря Тегерану призводять переважно великі транспортні засоби, мотоцикли, нафтопереробні підприємства й електростанції.

Розташування Тегерану також погіршує ситуацію, особливо взимку, коли через холод і відсутність вітру забруднене повітря накопичується над містом.