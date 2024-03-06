Росіян і білорусів як «нейтральних» спортсменів допустять на тенісний турнір Олімпіади в Парижі

Російські та білоруські тенісисти як «нейтральні» спортсмени зможуть взяти участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року за умов дотримання вимог Міжнародного олімпійського комітету. Про це йдеться у поширеній 6 березня заяві Міжнародної федерації тенісу (ITF).

В ITF зазначили, що їхнє рішення збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань та спортсменів, які беруть участь у Іграх 2024 року.

«Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року», – йдеться у заяві.

Чи не єдиною російською тенісисткою, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, є 26-річна Дарʼя Касаткіна. У 2023 році в інтервʼю британському виданню The Times вона сказала: «Я хочу мати змогу поважати себе, коли дивлюсь у дзеркало. І якщо бути хорошою людиною означає, що я повинна пожертвувати своїм домом, то це мій вибір... Зараз для мене небезпечно повертатись додому з огляду на чинний режим. Як гомосексуалці, яка засуджує війну, це просто неможливо повернутися назад. Але я не шкодую про це навіть на один відсоток».

Наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до змагань, якщо вони відповідають кільком критеріям. Серед них – не підтримувати вторгнення Росії в Україну і не мати звʼязків із силовими структурами.

У грудні МОК вирішив, що атлети з Росії та Білорусі, які виступають в індивідуальних видах спорту, зможуть виступити на Іграх у Парижі у 2024 році в нейтральному статусі. Це означає, що такі спортсмени виступатимуть під олімпійським, а не національним прапором, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімн країни.

Олімпіада-2024 відбудеться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. Паралімпіада стартує 28 серпня і завершиться 8 вересня.