Учасників із РФ і Білорусі не буде на змаганнях із кінного спорту на Олімпіаді-2024 – Федерація

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повідомила, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Олімпіаді-2024 у Парижі в цьому виді спорту. Її заяву цитують міжнародні агенції.

З минулого року FEI заборонила російським і білоруським спортсменам брати участь у своїх змаганнях.

Це пояснили тим, що для отримання доступу до Олімпіади спортсмени мали брати участь у змаганнях FEI в різних категоріях з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

«Оскільки російські та білоруські спортсмени не брали участі в змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році», – заявила Федерація.

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Пресслужба також заявила, що заходи, які забороняють участь спортсменів з Росії та Білорусі, залишаться в силі й наступного року.

«Жодна подія FEI, організована в Росії та Білорусі, не може бути включена в календар FEI на 2024 рік», – додали в організації.

Раніше в грудні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що росіяни та білоруси, які пройшли кваліфікацію у своєму виді спорту на Олімпіаду в Парижі 2024 року, можуть взяти участь у змаганнях як нейтральні атлети – без прапорів, емблем чи гімнів. Таким чином МОК змінив політику, запроваджену в 2022 році, яка передбачала повну заборону на участь російських і білоруських спортсменів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо російських та білоруських спортсменів. Це зробили, зокрема, його колеги з Литви та Естонії.