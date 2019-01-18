Tesla скоротить 7% працівників – Маск

Директор Tesla Ілон Маск повідомив, що його компанія планує на 7% скоротити кількість працівників.

Компанія з виробництва електромобілів та сонячних панелей сповістила про свої наміри листом директора, який також оприлюднений на сайті Tesla Inc.

Як заявив Маск, попереду в Tesla «дуже складний» шлях, і підприємство не може дозволити собі утримувати штат, який протягом минулого року розширився на 30%.

Наразі на Tesla працює близько 45 тисяч людей. Семивідсоткове скорочення означатиме звільнення для приблизно 3 150 людей.​

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За словами засновника й очільника компанії, вона змушена скоротити штат, щоб збільшити виробництво своїх автомобілів, вдосконалити їх і зробити більш доступними.

«Тим, хто нас залишає: дякуємо за все, що ви зробили для досягнення нашої місії. Я дуже вдячний за ваш внесок у розбудову Tesla. Ми б не були там, де ми є сьогодні, без вас», – написав він.

За даними Tesla, протягом 2018 року він випустив понад 245 тисяч електромобілів і кросоверів, що приблизно дорівнює показникам попередніх років.

Проте ця цифра набагато нижча за мету, яку три роки тому ставила перед собою компанія: виробляти 500 тисяч автомобілів на рік.

У грудні 2018 року Ілон Маск пообіцяв покрити всю територію Європи станціями для швидкої зарядки електрокарів Tesla.