На Таїланд насувається тропічний шторм

На південь Таїланду насувається тропічний шторм, який супроводжується зливами та сильним вітром.

Синоптики вважають, що він може стати найпотужнішим у цьому, популярному серед туристів, регіоні за останні 30 років.

Негода, як очікується, зачепить популярні острови Самуї, Тау та Пханган. Зараз там проводять евакуацію.

За прогнозами метеорологів, шторм триватиме кілька днів.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям бути обережними в Таїланді через наближення тропічного шторму «Пабук».