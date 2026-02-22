У США на території маєтку Трампа застрелили озброєного чоловіка

У штаті Флорида у місті Палм-Біч співробітники Секретної служби відкрили вогонь по чоловіку, який уночі незаконно проник на захищену територію маєтку Мар-а-Лаго. Інцидент трапився близько 1:30 за місцевим часом у неділю, 22 лютого.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі повідомив, що чоловік, якому «було трохи за 20 років», був смертельно поранений після того, як «незаконно увійшов у безпечний периметр». На місце прибули двоє агентів Секретної служби та заступник шерифа округу Палм-Біч.

За словами шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу, правоохоронці наказали чоловікові кинути предмети, які він тримав. Він опустив каністру з пальним, але підняв рушницю у стрілецьке положення, після чого силовики відкрили вогонь і «нейтралізували загрозу».

Наразі з’ясовується, хто саме здійснив фатальний постріл – агент Секретної служби чи заступник місцевого шерифа. ФБР очолює слідство.

У Секретній службі зазначили, що під час інциденту ніхто з правоохоронців не постраждав. Ім’я загиблого не розголошують до повідомлення родичів.

Президент на момент події перебував у Вашингтоні, але він часто проводить вихідні у своїй флоридській резиденції. Представниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що силовики «швидко й рішуче відреагували на озброєну особу», яка нібито «мала при собі рушницю та каністру з пальним».

Під час брифінгу представник ФБР закликав мешканців, які живуть поблизу маєтку Мар-а-Лаго, перевірити записи камер спостереження та повідомити відомству про будь-яку підозрілу активність.