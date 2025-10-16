Трамп повідомив про початок «довгої розмови» з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним розпочалася.

«Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде довгою, і я доповім про її зміст, як і президент Путін, після її завершення», – написав він у соцмережах.

Ця розмова відбувається напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Днями Дональд Трамп заявив напередодні, що розчарований російським президентом Володимиром Путіним.

Путін, за словами Трампа, мав би виграти війну проти України за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. «Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Після цього у Кремлі заявили, що поки не знають, коли може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



