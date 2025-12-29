Білий дім: Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп завершив «позитивну» телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо України, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Інших подробиць вона не навела.

28 грудня у Флориді відбілися переговори України та США щодо мирного врегулювання війни.

Читайте також: Путін не погоджується на припинення вогню – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Український президент Володимир Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні».

Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленський Трамп знову контактуватиме з Путіним.







