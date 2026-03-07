Трамп оголосив про створення коаліції для боротьби з наркокартелями

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час саміту в Маямі оголосив про створення нової міжнародної коаліції для боротьби з наркокартелями.

За словами американського лідера, новий альянс має на меті знищення кримінальних угруповань, які займаються наркоторгівлею. До зустрічі приєдналися лідери низки країн Латинської Америки та представники адміністрації США.

Трамп заявив, що Сполучені Штати «вже активно ведуть боротьбу з картелями та планують посилити ці дії». Раніше він обіцяв проводити наземні операції проти наркокартелів, а також морські удари по суднах, які підозрюють у перевезенні наркотиків у Карибському регіоні.

Цього тижня, за його словами, американські військові також провели операцію проти комплексу постачання так званих «наркотерористів» в Еквадорі на прохання уряду цієї країни.

Президент США також згадав про операцію зі зміщення президента Венесуели Ніколаса Мадуро у січні, назвавши її «18 хвилинами чистого насильства». Він похвалив тимчасову лідерку країни за співпрацю з Вашингтоном.

Крім того, Трамп заявив, що американські компанії «активно» видобувають нафту у Венесуелі, а цього тижня дві країни домовилися відновити дипломатичні відносини.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Мадуро на суді в Нью-Йорку заявив, що не визнає себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.