На Хмельниччині відбуваються тренувальні польоти української авіації

На Хмельниччині 3 грудня відбуваються тренувальні польоти авіації Збройних сил України. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Сьогодні впродовж дня відбуватимуться тренувальні польоти нашої авіації! Зберігайте спокій», – вказав чиновник у телеграмі.

Російські військові розраховували знищити більшість українських військових літаків та місць їхнього базування ще на першому етапі повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року. Цієї мети їм досягти не вдалося.

Як проінформував Генеральний штаб ЗСУ зранку 3 грудня, «авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника».