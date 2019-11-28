Труба заявив про «неналежну роботу» держустанов під час розслідування поїздки Порошенка на Мальдіви

Деякі державні установи виконують свою роботу неналежним чином, що ускладнює слідство у провадженні про поїздку п’ятого президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка на Мальдіви в січні 2018 року, заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю LB.ua.

«Це провадження ускладнюється тим, що ми повинні отримати дуже багато інформації від інших держав. На жаль, на цей час я можу констатувати факт неналежної роботи деяких державних установ, що ускладнює встановлення істини у цій справі. Дуже мало інформації в державних органах України з приводу цієї поїздки», – сказав Труба.

Він зазначив, що «неправомірність дій багатьох державних служб призводить до складнощів під час розслідування цього кримінального провадження».

На початку серпня ДБР оголосило про старт перевірки можливих фактів організації незаконного переправлення Порошенка через український державний кордон.

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який розповідали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Сам колишній президент переконує, що перетинав український кордон у відповідності до норм закону.