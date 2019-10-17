Трамп у листі до Ердогана у день початку воєнної операції в Сирію: «не будьте дурнем»

Президент США Дональд Трамп у своєму листі 9 жовтня, у день початку турецької воєнної операції в Сирії, закликав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана «не бути дурнем». 16 жовтня документ оприлюднили засоби масової інформації, згодом Білий дім підтвердив справжність листа.

«Давайте будемо мати гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу відповідати за знищення турецької економіки – але я буду. Я вже дав вам невеликий приклад у ситуації з пастором [Ендрю] Брансоном (Трамп запровадив санкції проти Анкари у відповідь на арешт пастора – ред.)», – пише Трамп.

Він додав, що курдський генерал Мазлум Абді готовий до переговорів з Ердоганом. За словами Трампа, генерал готовий піти на безпрецедентні поступки.

«Історія буде на вас прихильно дивитися, якщо ви зробите все правильно та гуманно. Вона буде завжди дивитися на вас, як на диявола, якщо добрих справ не відбудеться. Не будьте жорстким хлопцем. Не будьте дурнем!» – написав Трамп.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйона, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною. Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.