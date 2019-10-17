Президент США Дональд Трамп захищає своє рішення вивести війська із Сирії й обіцяє «руйнівні» санкції проти Туреччини у випадку провалу переговорів Анкари з американськими топпосадовцями.

Він вірить, що віцепрезидент Майк Пенс і голова Державного департаменту Майк Помпео, які вирушили до Туреччини, матимуть «успішні зустрічі». Там делегація спробує забезпечити перемир’я після тижня турецької наступальної операції на півночі Сирії.

Якщо переговори проваляться, «санкції, тарифи, інші речі, що ми робимо – будемо робити і робимо – стосовно Туреччини будуть руйнівними для турецької економіки», сказав Трамп під час спільної пресконференції з італійським президентом Серджіо Маттареллою у Вашингтоні.

Трамп назвав своє минулотижневе рішення перерозподілити близько тисячі американських солдатів із півночі Сирії як «стратегічно блискуче» для Сполучених Штатів. Він додав, що не вважатиме проблемою, якщо Росія допоможе Сирії в конфлікті з Туреччиною.

Перед цим Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила резолюцію, в якій засудила виведення американських військових з північної Сирії.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйона, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною. Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.