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19 Вересень 2019, Київ 07:21
Новини | Міжнародні

США посилять санкції проти Ірану через атаки на саудівські нафтові заводи

Трамп заявив про посилення санкцій проти Ірану

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Президент США Дональд Трамп заявив про посилення санкцій проти Ірану. Відповідне доручення він дав міністерству фінансів.

Причиною стали атаки безпілотників на нафтопереробні заводи концерну Saudi Aramco в Саудівській Аравії.

14 вересня безпілотники обстріляли два нафтопереробні заводи. Відповідальність взяли на себе єменські повстанці-хусити, пов’язані з Іраном. У Держдепартаменті США в нападі звинуватили Тегеран. Іран звинувачення відкидає.

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Саудівська Аравія, яка вважається найбільшим експортером нафти в світі, удвічі знизила добовий видобуток. Ціни на сировину різко зросли. Вартість нафти марки Brent збільшилася майже на 14% – до 70 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп розпорядився при необхідності використовувати нафтові резерви країни для стабілізації ситуації.

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