США посилять санкції проти Ірану через атаки на саудівські нафтові заводи

Президент США Дональд Трамп заявив про посилення санкцій проти Ірану. Відповідне доручення він дав міністерству фінансів.

Причиною стали атаки безпілотників на нафтопереробні заводи концерну Saudi Aramco в Саудівській Аравії.

14 вересня безпілотники обстріляли два нафтопереробні заводи. Відповідальність взяли на себе єменські повстанці-хусити, пов’язані з Іраном. У Держдепартаменті США в нападі звинуватили Тегеран. Іран звинувачення відкидає.

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Саудівська Аравія, яка вважається найбільшим експортером нафти в світі, удвічі знизила добовий видобуток. Ціни на сировину різко зросли. Вартість нафти марки Brent збільшилася майже на 14% – до 70 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп розпорядився при необхідності використовувати нафтові резерви країни для стабілізації ситуації.