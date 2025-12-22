ЗМІ: Трамп відкликає 29 кадрових дипломатів із січня 2026 року

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з січня 2026 року відкликає 29 кадрових дипломатів – послів та інших високопосадовців закордонних представництв по всьому світу. Про це повідомляють американське агентство Associated Press та британське The Guardian.

За словами джерел AP у Державному департаменті, минулого тижня представникам дипмісій як мінімум у 29 країнах повідомили, що термін їхніх повноважень спливає в січні.

Серед цих країн – понад десяток африканських держав, шість – із Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в тому числі Філіппіни та В’єтнам, чотири – з Європи (Вірменія, Македонія, Чорногорія та Словаччина).

Читайте також: Посланець Трампа назвав «продуктивними» переговори з делегаціями України й Росії

Відкликаних дипломатів призначила попередня адміністрація Джо Байдена. Їх замінять співробітниками, які підтримують пріоритети Трампа у відповідності до його ідеї «Америка понад усе», зазначає Associated Press.

Видання Politico, яке повідомляло про плановане відкликання дипломатів 19 грудня, називає цей крок «незвичним» – хоча для нових президентів і характерно змінювати послів, але кар’єрним дипломатам, як правило, дозволяють продовжити роботу, виходячи з того, що вони як співробітники дипломатичної служби повинні виконувати волю будь-якої адміністрації в Білому домі.

У Держдепартаменті заявили, що ті, кого торкнулися кадрові перестановки, не втратять свою роботу в дипломатичній службі і повернуться до Вашингтона для виконання інших завдань.



