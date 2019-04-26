Трамп заперечує, що платив Північній Кореї викуп за Отто Вормбієра

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заперечив, що санкціонував виплати Північній Кореї у зв’язку з утриманням і подальшим звільненням американського студента Отто Вормбієра.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, принагідно розкритикувавши свого попередника на посаді президента Барака Обаму.

«Жодні виплати не здійснювалися Північній Кореї за Отто Вормбієра – ні два мільйони доларів, ні скільки-небудь іще. Це не адміністрація Обами, яка виплатила 1,8 мільярда доларів за чотирьох заручників або ж віддала п’ятьох терористів, які невдовзі повернулися на поле бою, за зрадника сержанта Бергдаля!», – заявив Трамп.

Він мав на увазі колишнього заручника «Талібану», американського сержанта Боуї Бергдаля, якого після звільнення визнали винним у дезертирстві.

Трамп не уточнив, чи дійсно Білий Дім отримав такий рахунок, як це стверджували журналісти.

Напередодні американське видання The Washington Post оприлюднило повідомлення, що Північна Корея вимагала в США два мільйони доларів нібито за медичну допомогу, яку надавали 22-річному Отто Вормбієру протягом його 17-місячного ув’язнення. При цьому видання не стверджувало, що Трамп оплатив цей рахунок.

У грудні 2018 року суд у Вашингтоні постановив, що Північна Корея має виплатити 501 мільйон доларів компенсації родині студента Отто Вормбієра, який помер у червні 2017 року.

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У 2016 році 22-річного студента Отто Вормбієра затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт.

Після 17 місяців в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня 2017 року до США – у стані коми. Американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

19 червня 2017 року Вормбієр помер у себе вдома у штаті Огайо.

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра.