Волкер: ми все ще працюємо над датами візиту Зеленського до Білого Дому

Дата візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону ще не визначена. Про це в інтерв’ю телеканалу «Прямий» заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Він додав, що український лідер може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час урочистостей у Варшаві наступного місяця.

«Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого Дому», – зазначив Волкер.

На початку липня посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

У серпні Офіс президента України заперечив інформацію в ЗМІ, які написали, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.

Представники посольства США в Україні в коментарі Радіо Свобода зазначили, що позицію Вашингтона 27 липня висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час пресконференції в Києві він сказав, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.

Сам президент США говорив, що Зеленський «дуже скоро» приїде у Вашингтон.