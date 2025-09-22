На Прикарпатті повідомляють про напад на Калуський ТЦК

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, повідомляє обласний Івано-Франківський центр комплектування.

За повідомленням, у результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території ТЦК, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте також – ЦПД: російські канали поширюють в Telegram бот, який збирає координати ТЦК та СП

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити «прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

Читайте також: В Одесі під час перевірки документів чоловік з ножем напав на військовослужбовця – ТЦК

Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.





