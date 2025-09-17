В Одесі під час перевірки документів чоловік з ножем напав на військовослужбовця – ТЦК

В Одесі ввечері 16 вересня під час перевірки документів чоловік з ножем напав з ножем на військовослужбовця, повідомляє у фейсбуці Одеський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

«У відповідь на цю вимогу (пред’явити військово-облікові документи - ред.) громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, пораненого військовослужбовця було доставлено до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога.

Одеський ТЦК та СП зазнає, що інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця, матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані до правоохоронцям для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити «прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.