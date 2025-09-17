Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Одесі під час перевірки документів чоловік з ножем напав на військовослужбовця – ТЦК

За повідомленням, пораненого військовослужбовця було доставлено до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога
За повідомленням, пораненого військовослужбовця було доставлено до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога

В Одесі ввечері 16 вересня під час перевірки документів чоловік з ножем напав з ножем на військовослужбовця, повідомляє у фейсбуці Одеський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

«У відповідь на цю вимогу (пред’явити військово-облікові документи - ред.) громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, пораненого військовослужбовця було доставлено до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога.

Одеський ТЦК та СП зазнає, що інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця, матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані до правоохоронцям для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.

Читайте також – ЦПД: російські канали поширюють в Telegram бот, який збирає координати ТЦК та СП

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити «прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG