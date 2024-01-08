Справу щодо працівників ТЦК у Тернополі, підозрюваних у катуванні, передали до суду – ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє про завершення досудового розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.

Як повідомляє у фейсбуці пресслужба бюро, обвинувальний акт щодо цих працівників ТЦК направили до суду.

За даними слідства, увечері 6 жовтня 2023 року у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів – з’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, йому запропонували проїхати до військкомату, після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

«Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі», – стверджують у ДБР.

За даними слідчих, так працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 КК України), а командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України).

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8 жовтня минулого року Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом побиття двох військовозобов’язаних у військкоматі в Тернополі розпочате кримінальне провадження. Згодом суд обрав для обох військових запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.

10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».