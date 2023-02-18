У Туреччині під час землетрусу загинув ексфутболіст «Порту» і «Ньюкасла»

31-річний півзахисник збірної Гани і турецького клубу «Хатайспор» Крістіан Атсу загинув під час руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого. Про те, що тіло футболіста було знайдене під уламками будинку, де він жив, 18 лютого повідомили клуб «Хатайспор» і Федерація футболу Туреччини.

Крістіан Атсу понад 10 років грав у різних європейських футбольних лігах. Його доросла карʼєра розпочалася в 2011 році в португальському «Порту», в 2013 році він перейшов до англійського «Челсі», звідти як орендований гравець виступав у кількох клубах. У 2016 році став футболістом іншої англійської команди, «Ньюкасла», де до 2021 року був гравцем основного складу (провів за клуб понад 100 матчів). У 2014 році був учасником чемпіонату світу в складі команди Гани.

Рятувальники в Туреччині на 13-й день після катастрофи змогли знайти під уламками ще трьох живих людей, у тому числі дитину. Турецький телеканал NTV транслював зображення, на яких урятованих кладуть на ноші й доставляють до карети швидкої допомоги. Інших подробиць канал не надав.

Число жертв землетрусу, який стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, перевищило 45 тисяч людей.